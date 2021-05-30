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Taksim Meydanı’nda kemerli kavga

İstanbul Taksim Meydanı'nda kemerlerin çıkarılıp tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı sivil polisler ayırdı. Özel Harekat polisinin de devreye girmesiyle kavgaya karışan iki turist ve onlara saldıran dört kişi gözaltına alındı. 

Güncellenme: 12:44, 30/05/2021
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Olay, dün saat 15.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre Taksim Meydanı’nda oturup sohbet eden 2 turis ile yanına gelen kişiler arasında bilinmeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda 4 kişi araya aldıkları turisti kemer kullanıp tekme tokat dövdü. Arkadaşını korumaya çalışan diğer turist de kemerle kovalandı.

ÖZEL HAREKAT POLİSİ DEVREYE GİRDİ  

Turist yerde tekmelenirken anında olaya müdahale eden sivil polisler saldırgan 4 kişiyi gözaltına aldı. Darp edilen turistin arkadaşı da bu sırada arkadaşını dövenlerin üstüne yürümesiyle kavga yeniden alevlendi.

Bu sırada devreye giren Özel Harekat polislerinin de desteğiyle saldırgan 4 kişi ve 2 turist yere yatırılıp kelepçelenerek etkisiz hale getirildi. Meydanda toplanan vatandaşlar olan biteni izlerken, polis tarafları aracın ayrı bölümlerine alarak polis merkezine götürdü. (DHA)

Darp istanbul kavga ÖZEL HAREKAT Polis Taksim Tokat
Yayınlanma Tarihi:12:27,