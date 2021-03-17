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Taksim’de palyaço kâbusu! Sevimli görünüşüne aldanmayın

İstanbul Taksim’de palyaço kılığına girerek yerli ve yabancı turistlerle özçekim yaptıktan sonra talep ettiği parayı az bularak tehdit eden şahıs, polis ve zabıta ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen şahıs “Kabahatler Kanunu'na muhalefet” suçundan idari para cezası kesilerek serbest bırakıldı.

Güncellenme: 10:01, 17/03/2021
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Taksim’de palyaço kâbusu! Sevimli görünüşüne aldanmayın

Taksim Meydanı’nda palyaço kılığında dolaşan bir şahıs, kendisiyle özçekim yapmak isteyen turistlerden 20 lira istedi. Çekim yaptığı turistlerden biri 20 lira vermek istemeyince şahıs turisti tehdit etti.

Şikayet üzerine olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri şahsı gözaltına aldı. Emniyete götürülen şahıs, “Kabahatler Kanunu’na muhalefet” suçundan idari para cezası kesilerek serbest bırakıldı.

Foto: İHA / Palyaço kılığıyla vatandaşlarla fotoğraf çektiren şahıs, daha sonra zorla para talep ediyor.

KALABALIK OLMASA BIRAKMAZDIM SİZİ

Palyaço ile fotoğraf çekilen bir vatandaş, “20 lira istedi, bizde 5 lira verdik. ‘Dilenciye para mı veriyorsunuz’ dedi bize. Alırsan 10 lira al işine devam et dedik. ‘Kalabalık olmasaydı bırakmazdım sizi’ dedi ve kızarak gitti” dedi. (İHA)

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