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Taksim’de yangın: Oteldekileri esnaf ve itfaiye kurtardı

Taksim'de, 3 katlı otelin 2'nci katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Mahsur kalan müşteriler çevredeki esnaf ve itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Güncellenme: 09:48, 13/01/2021
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Taksim’de yangın: Oteldekileri esnaf ve itfaiye kurtardı

Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi Öğüt Sokak’ta 07.50 sıralarında meydana gelen olayda, 3 katlı otelin 2’nci katındaki bir odada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Oluşan yoğun duman nedeniyle bazı müşteriler mahsur kaldı. Dumanları görerek yardıma koşan çevre esnafı, yangına müdahale etmek istedi. Tüm çabalara rağmen yangın söndürülemeyince itfaiyeye haber verildi. Bu sırada mahsur kalan müşterilerin birçoğu esnaf ve otel çalışanlarınca tahliye edildi.

İhbarın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, otelde mahsur kalan iki müşteri yangın merdiveni yardımıyla dışarı çıkarıldı. Yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından tamamen  söndürüldü.

Yangını fark ederek yardıma koşan esnaf Atilla Soylu “Dumanları görünce dışarıya çıktık. Hemen itfaiyeye haber verdik. İtfaiye gelene kadar insanları sakinleştirmeye çalıştık. İçeride mahsur kalanların birazını biz çıkarttık. Yangın çıkan odaya müdahale etmeye çalıştık. Fazla müdahale edemedik.  İnsanları üst kata yönlendirdik”  diye konuştu. (DHA)

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Yayınlanma Tarihi:09:43,