Taksim’deki korkunç olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Taksim Sıraselviler’de cumartesi gecesi saat 03.00 sıralarında yaşanan olaya ait görüntülerde, bir kadın, eğlence mekanı görevlilerince saçından sürüklenerek dışarıya çıkarılmış, dışarıda da tekme ve tokat atılarak darp edilmişti.

Olaya müdahale etmek isteyen diğer bir kadın da yine görevlilerin şiddetine maruz kalmıştı. SÖZCÜ’nün yayınladığı görüntülerin ardından emniyetten yapılan açıklamada Kazakistan uyruklu kadının güvenlik görevlisinin orta yüzük parmağını ısırarak kopardığı gerekçesiyle tutuklandığı bildirilmişti.

PARMAĞI ISIRARAK KOPARDI

Eğlence mekanının kamera kayıtlarına yansıyan görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde mekanın kapısından içeri alınmayan kadınların görevlilerle tartışması sonrası tekme tokat dövülüp dışarı çıkarılmaya çalışıldığı yansıdı.

Kavga sırada kaydedilen güvenlik kamerası görüntülerinde parmağı ısırılarak koparılan güvenlik görevlisinin parmağını aradığı anlarda yer aldı. Görevlinin parmağının kopması üzerine kadınlara uygulanan şiddetin dozunun da arttığı görüntülerde yer aldı.

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