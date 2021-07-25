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Talihsizliğin de bu kadarı! Olanlara inanamadı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kahvaltı için araçlarıyla dışarı çıkan ailenin başına gelenler 'talihsizliğin de bu kadarı' dedirtti.

Güncellenme: 18:33, 25/07/2021
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İnegöl-Gündüzlü Mahallesindeki bir tesise gelen Saadet Yılmaz, otomobilin park edip kahvaltı yapmak için ailesiyle birlikte içeri girdi.

Bir süre sonra otomobilin motor bölümünden dumanlar çıkmaya başladı, ardından da alev aldı.

FRENİ BOŞALDI, HAREKET ETTİ

Yılmaz itfaiyeye haber verirken, bu sırada freni boşaldığı öne sürülen otomobil hareket edip yokuş aşağı ilerleyerek dere yatağına düştü.

Gelen itfaiye ekibinin müdahale edip söndürdüğü araç kullanılmaz hale geldi. Otomobilin hareket edip dereye düştüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. DHA

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