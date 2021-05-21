Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Tam 90 yaşında! 19 Mayıs Marşı’nı duydu yalın ayak dışarı koştu

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında, araçlardan çalınan marşı duyup yalın ayak dışarıya koşan 90 yaşındaki Emirzade Tekin'in o görüntüleri büyük ilgi gördü.

Güncellenme: 00:14, 21/05/2021
HaberlerGündem

Lüleburgaz’da dün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında, belediye tarafından araçlardan marşlar çalınarak ilçede tur düzenlendi.

Konvoyda şarkıcı Kıraç’ın seslendirdiği 19 Mayıs Marşı’nı duyan Emirzade Tekin, ayakkabılarını giymeden yalın ayak oğlunun da yardımıyla sokağa koştu.

Zabıta personelinin Türk bayrağı verdiği Tekin, bir elinde bayrak diğer elinde bastonuyla konvoyu selamladı.

Tekin’in o anlara ilişkin belediye kamerası ile çekilen görüntüleri ise sosyal medyada büyük ilgi gördü. DHA

İlginizi ÇekebilirRusya Büyükelçiliği'nden 19 Mayıs paylaşımı: Kızıl Ordu Korosu'ndan İstiklal MarşıRusya Büyükelçiliği'nden 19 Mayıs paylaşımı: Kızıl Ordu Korosu'ndan İstiklal Marşıİlginizi Çekebilirİmamoğlu'ndan rapçi Ceza'ya: Çok güzel bir İstanbul şarkısı ister bu kentİmamoğlu'ndan rapçi Ceza'ya: Çok güzel bir İstanbul şarkısı ister bu kent
Atatürk istanbul Kırklareli Ordu Rusya
Yayınlanma Tarihi:00:04,