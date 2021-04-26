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Tam kapanma kararı sonrası Ahmet Davutoğlu’ndan hükümete nakdi hibe desteği çağrısı

3 haftalık tam kapanma kararı için 'geç alınmış eksik bir karar' değerlendirmesi yapan Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, "Kapanmadan mağdur olan bütün hanelere, acilen herhangi bir şart ve başvuru olmaksızın, yetişkinler için 1000 TL, çocuklar için de 500 TL’den az olmamak üzere nakdi hibe desteği sağlanmalıdır" çağrısı yaptı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 21:46, 26/04/2021
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Tam kapanma kararı sonrası Ahmet Davutoğlu’ndan hükümete nakdi hibe desteği çağrısı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bakanlar Kurulu ardından açıklanan 3 haftalık tam kapanma kararı üzerine açıklamada bulundu.

Kararı ‘geç alınmış eksik bir karar’ olarak yorumlayan Davutoğlu, kapanmadan mağdur olan bütün hanelere nakdi hibe desteği sağlanması gerektiğini söyledi.

Sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yapan Ahmet Davutoğlu, “Tam kapanma doğru ama çok geç alınmış eksik bir karardır. Ek olarak, kapanmadan mağdur olan bütün hanelere, acilen herhangi bir şart ve başvuru olmaksızın, yetişkinler için 1000 TL, çocuklar için de 500 TL'den az olmamak üzere nakdi hibe desteği sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı.

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