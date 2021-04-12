Tam kapanma ne demek? Ramazan’da tam kapanma mı olacak?

Tam kapanma son dönemde Türkiye için sıkça dile getiriliyor. Ülkedeki tüm kurumların belli bir süreliğine kapatıldığı, insanların zorunlu haller dışında dışarı çıkmadığı tedbir anlamına gelen tam kapanma için gözler kabine toplantısında çıkacak karar çevrildi.

TAM KAPANMA NEDİR, NE DEMEK?

Bazı meslek gruplarına mensup kişiler dışında herkesin evinde olması uygulamasına ‘tam kapanma' denir. Vaka sayılarını düşürmek amacıyla uygulanan tam kapanma sayesinde, tüm pozitif vakalar izole olur ve süper taşıyıcıların başkalarıyla temas ederek virüsü bulaştırmaları önlenir.

Tam kapanma, belli bir süre için vatandaşların evlerinden çıkmamasına yönelik karardır. Bu süreçte sadece güvenlik görevlileri, sağlık çalışanları, basın mensupları ve yeme-içme-gıda sektöründe çalışanlar gibi istisna bölümler dışarıda yer alır. Tam kapanma sayesinde, tüm pozitif vakalar izole olur ve süper taşıyıcıların başkalarıyla temas ederek virüsü bulaştırmaları önlenir.

RAMAZAN'DA TAM KAPANMA GELİR Mİ?

Bilim Kurulu'nun mümkün olan en fazla dozda aşının gelmesi için çabalarının devam ettiğine işaret eden Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Kayıpmaz, “Üretici ülkelerden kaynaklanan sorunlardan dolayı istediğimiz doz şu ana kadar gelmiş değil. Bundan sonrasında inşallah kalan dozlar gelirse biz çok daha fazla aşılamayı yaparken bir yandan da alınacak olan tedbirlerle Ramazan Bayramı'nda şu anda olduğumuzdan çok daha iyi bir konumda olabileceğimize inanıyorum. Ramazan ayı içerisinde de belirli ek tedbirlerin gündeme gelebileceği görülüyor. Kamuda, özel sektörde uzaktan çalışma, bazı kapatma kararları düşünülebilir. Pandemi el birliğiyle mücadele etmemiz gereken bir süreç. Evet devletimiz bazı kararlar alıyor. Biz de vatandaş olarak bu kararlara uymak durumundayız. Yumruk şeklinde selamlama şekli gelişti, burada da fiziki temas vardır ve bulaşma riski vardır. Nasıl el ele tokalaşmıyorsak yumruk şeklinde selam da verilmemeli. Bilim Kurulu toplantısında ramazan ayı içerisinde vaka sayılarını düşürmeye, insan hareketliliğini azaltmaya yönelik tedbirler gündeme gelecek. Burada tartışıldıktan sonra Sayın Bakanımız tarafından Cumhurbaşkanlığı kabinemize sunulacak” dedi.

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