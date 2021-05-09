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Tam kapanma sonrası İstanbul’daki son durum açıklandı

Alınan 17 günlük 'tam kapanma' kararı sonrası İstanbul'daki corona virüsü vaka oranı belli oldu. İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, kentte son bir haftada corona virüs vakalarında, yatan hasta ve yoğun bakım hastalarında önemli bir azalma kaydedildiğini söyledi.

Güncellenme: 21:20, 09/05/2021
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Tam kapanma sonrası İstanbul’daki son durum açıklandı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Vaka oranında son bir haftada düşüş yaşandığını ifade eden Prof. Dr. Memişoğlu, “Son bir haftada vaka, yatan hasta ve yoğun bakım hastalarımızda önemli bir azalma kaydettik. Teşekkürler İstanbul” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun “21-27 Nisan ile 28 Nisan-4 Mayıs Kıyaslaması” başlığıyla paylaştığı tabloya göre;

Vaka sayısında yüzde 34,80, yatan hasta sayısında yüzde 24,90, yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısında ise yüzde 21,00 oranında azalma yaşandı.

YÜZDE 71’E ULAŞMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 Nisan tarihli açıklamasında İstanbul’da yoğun bakım doluluk oranının yüzde 71,4’e ulaştığını açıklamıştı. Mart ayından Nisan ayının sonlarına doğru İstanbul’da vaka sayıları 5 katlık artış göstermiş, tam kapanma süreci devreye sokulmuştu.

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Yayınlanma Tarihi:20:37,