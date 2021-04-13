Tam kapanmada gözler kabine toplantısında: Kabine toplantısı ne zaman?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte corona virüs salgının yeni önlemlerin alınması bekleniyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısı ardından konuşan Fahrettin Koca, bugün gerçekleştirilecek kabine toplantısında Ramazan ayı için alınacak tedbirlerin görüşüleceğini açıkladı.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine toplantısı 13 Nisan günü gerçekleştirilecek.

KABİNE TOPLANTISINDA NELER GÖRÜŞÜLECEK?

Kabine Toplantısı’nda Bilim Kurulu’nda alınan tedbir ve öneriler değerlendirilecek. ‘Tam kapanma olacak mı?’ sorusuyla ilgili de Koca, “Kabineye bu konu hakkında alternatifli önerileri sunacağız” dedi.

*Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ‘ne gibi tedbirler alınabilir, önerilerimiz neler olabilir' diye genel, kapsayıcı bir şekilde alternatifli bir hazırlık yapıldı, öneri anlamında.

*Yarın Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında Kabine toplantısı var. Kabine toplantısında bu önerileri sunmuş olacağız. Ramazan ayını özellikle tedbirler konusunda çok önemli bir dönem olarak görmeliyiz.

*Bilim Kurulu, kapsayıcı şekilde alternatifli bir hazırlık yaptı. Yakın temasla, mutantın varyantın yüzde 85'e çıktığı bu dönemde, yeni bir pik dönemi yaşıyoruz.

*O nedenle yakın temasın son derece önemli olduğunu, o yüzden vatandaşlarımızın son derece dikkat etmesi gerektiğini önemle rica ediyorum.

*Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etti. Ramazan'da dinlenerek tedbirlere uymayı söylemişti. Bilim Kurulumuz da bu yaklaşımda bulundu. Ben de yarın Kabine de bunları dile getirmiş olacağım.

*Sizlerin söylediği farklı olabilir ama toplumun psikolojik ekonomik yapısı da var. Bunların hepsi gözetilerek karar alınmış olur.

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