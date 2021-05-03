Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Tam kapanmada sosyetik keyif, sosyeteye yasak yok

Muğla’nın Bodrum ilçesinde tam kapanmayı fırsat bilenler yatları ve tekneleri ile cennet koyları doldurdu. Cennet koylarda turistler jet ski ile yarış yaparken sosyetenin cennet tatil mahallesi Türkbükü’nde bazı beach clupların iskelesinde güneşlenenler, plajında denize girenler dikkat çekti.

Yaşar ANTER
Güncellenme: 16:55, 03/05/2021
HaberlerGündem
Tam kapanmada sosyetik keyif, sosyeteye yasak yok

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tam kapanma kurallarına büyük bir oranda uyulurken bazılarının ise kuralı umursamadığı görüldü. Polis, bekçi ve jandarma denetim kontrolleri sıklaştırdı.

YATLARI OLANLAR KOYLARI DOLDURDU

Yatları ile Bodrum koylarına gelenler bol bol güneşlendi, denize girdi. Bazıları jet skilere binerek cennet koylarda yarış yaptı, denizin keyfini çıkardı bazıları ise kano yaptı, denize girdi. Gölköy, Torba ve Türkbükü koylarına demirleyen yatlarda bulunanlar tatilin tadını çıkardı.

SOSYETEYE KAPANMA YOK

Türkiye ve dünya jet sosyetesini tatil mekanı Türkbükü'nde ise bazı otel ve beachler ile özel iskelelerde birçok kişinin güneşlendiği, denize girdiği görüldü. Bazı iskelelere ise güneşlenenlerin dikkat çekmemesi paravan çekildiği görüldü. Otomobillerini plajlarda sahilin denizle buluştuğu noktaya kadar çekenler kimseye aldırış etmeden yüzdü, denize girdi.

Bodrum'da hava sıcaklığı bugün 32 derece deniz suyu sıcaklığı ise 20 derece olarak ölçüldü.

İlginizi ÇekebilirBodrum tam kapanmayı böyle yaşıyorBodrum tam kapanmayı böyle yaşıyor
bodrum Dünya Muğla Polis tatil Türkiye