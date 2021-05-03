Tam kapanmada sosyetik keyif, sosyeteye yasak yok

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tam kapanma kurallarına büyük bir oranda uyulurken bazılarının ise kuralı umursamadığı görüldü. Polis, bekçi ve jandarma denetim kontrolleri sıklaştırdı.

YATLARI OLANLAR KOYLARI DOLDURDU

Yatları ile Bodrum koylarına gelenler bol bol güneşlendi, denize girdi. Bazıları jet skilere binerek cennet koylarda yarış yaptı, denizin keyfini çıkardı bazıları ise kano yaptı, denize girdi. Gölköy, Torba ve Türkbükü koylarına demirleyen yatlarda bulunanlar tatilin tadını çıkardı.

SOSYETEYE KAPANMA YOK

Türkiye ve dünya jet sosyetesini tatil mekanı Türkbükü'nde ise bazı otel ve beachler ile özel iskelelerde birçok kişinin güneşlendiği, denize girdiği görüldü. Bazı iskelelere ise güneşlenenlerin dikkat çekmemesi paravan çekildiği görüldü. Otomobillerini plajlarda sahilin denizle buluştuğu noktaya kadar çekenler kimseye aldırış etmeden yüzdü, denize girdi.

Bodrum'da hava sıcaklığı bugün 32 derece deniz suyu sıcaklığı ise 20 derece olarak ölçüldü.