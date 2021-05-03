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Tam kapanmada TYP’lilere para yok

İŞKUR projesi kapsamında, işsizliğe geçici çözüm olarak uygulanan TYP (Toplum Yararına Program) kapsamında yılda 9 ay çalıştırılan işçilere, tam kapanma döneminde ücretsiz izinli sayıldıkları ortaya çıktı. Sadece 9 ay çalışabilen işçiler alınan karar karşısında şaşkına dönerken, açlığa mahkûm edildiklerini söyledi.

İsmail AKDUMAN
Güncellenme: 10:19, 03/05/2021
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Tam kapanmada TYP’lilere para yok

İŞKUR aracılığıyla yılda 9 çalışan TYP işçiler, devletten destek beklerken 17 günlük tam kapanma süresinde ücretsiz izinli sayıldı. Tokat Valiliği tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilen yazıda TYP’li işçilere ücret ödenmeyeceği belirtildi.

OKULLARDA GÖREVLİ TYP’LİLER ÜCRETSİZ İZİNLİ SAYILDI

Tokat Valiliğin’den gönderilen yazıda, TYP bünyesinde çalışan personelin tam kapanma süresinde işe gelmeyeceği belirtilerek, “Ayrıca eğitim kurumlarında TYP kapsamında görev yapmakta iken, korona virüs salgını nedeni ile Tokat İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı kurumlarda (hastane, acil sağlık hizmetleri, diş sağlığı merkezi, ruh hastalıkları hastanesi, vb.) görevlendirilen katılımcılar haricinde hiç bir personel de eğitim kurumlarında göreve gelmeyecektir. İlgililere ücret ödenmeyecektir” ifadelerine yer verildi.

Uygulamanın ülke genelinde yapıldığını ileri sürüldü. Öte yandan İŞKUR, TYP kapsamında çalışan işçilere mesaj çekerek ücretsiz izinli sayıldıklarını bildirdi.

 

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