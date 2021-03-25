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‘Tanımadığımız bir kalabalık dövdü’

Gazeteci Levent Gültekin’e sokak ortasında saldıranlardan mahkemede ilginç savunma. Gazeteci Levent Gültekin, geçen 8 Mart akşamı İstanbul Bakırköy’de Halk TV binasına ilerlerken sokakta kalabalık bir grubun saldırısına uğramıştı. Geçen 22 Mart’ta polise teslim olan saldırganlardan ikisi dün tutuklandı. Saldırganların ifadesi de ortaya çıktı. Saldırganlar, Gültekin’in kendilerine küfrettiğini ve ‘tanımadıkları kalabalık bir grubun’ gazeteciyi dövdüğünü öne sündü.

İsmail SAYMAZ
Güncellenme: 04:35, 25/03/2021
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‘Tanımadığımız bir kalabalık dövdü’

Elektrik teknikeri olan 33 yaşındaki Ömer D., ifadesinde, olay günü üniversite öğrencisi Muhammed Emin K. ve lise öğrencisi M.A.D. ile buluştuklarını söyledi. M.A.D.'ye üniversite hazırlık kitabı bakmak için Bakırköy'e gittiklerini ileri süren Ömer D., şu iddiada bulundu:

‘TARTIŞMAYA BAŞLADIK'

“Kitaplar hakkındaki kararlarımız birbirine uymadı. Yüksek sesle tartışmaya başladık. Gültekin yanımıza sinirli halde geldi. ‘Niye bağırıyorsunuz' dedi, küfür etti. Küfür etmemesi konusunda uyardım. Uzaklaştırmak için sağ elimle omzundan itekledim. Çevreden insanlar geldi. Bize saldıracaklarını düşünerek, şahsın yanımızdan gitmesi için sağ elimle omzuna yumruk attım. Yumruğun neresine geldiğini bilmiyorum. Kalabalıkla Gültekin arasında arbede yaşandı. Kim olduklarını bilmiyorum. Gültekin, o gün çok sinirliydi. Herkese laf atıyordu. Bu sebeple saldırmış olabilirler.” Ömer D. ile 22 yaşındaki üniversite öğrencisi tutuklandı.

Bakırköy istanbul
Yayınlanma Tarihi:05:30,