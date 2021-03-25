‘Tanımadığımız bir kalabalık dövdü’

Elektrik teknikeri olan 33 yaşındaki Ömer D., ifadesinde, olay günü üniversite öğrencisi Muhammed Emin K. ve lise öğrencisi M.A.D. ile buluştuklarını söyledi. M.A.D.'ye üniversite hazırlık kitabı bakmak için Bakırköy'e gittiklerini ileri süren Ömer D., şu iddiada bulundu:

‘TARTIŞMAYA BAŞLADIK'

“Kitaplar hakkındaki kararlarımız birbirine uymadı. Yüksek sesle tartışmaya başladık. Gültekin yanımıza sinirli halde geldi. ‘Niye bağırıyorsunuz' dedi, küfür etti. Küfür etmemesi konusunda uyardım. Uzaklaştırmak için sağ elimle omzundan itekledim. Çevreden insanlar geldi. Bize saldıracaklarını düşünerek, şahsın yanımızdan gitmesi için sağ elimle omzuna yumruk attım. Yumruğun neresine geldiğini bilmiyorum. Kalabalıkla Gültekin arasında arbede yaşandı. Kim olduklarını bilmiyorum. Gültekin, o gün çok sinirliydi. Herkese laf atıyordu. Bu sebeple saldırmış olabilirler.” Ömer D. ile 22 yaşındaki üniversite öğrencisi tutuklandı.