‘Tansiyonum çıktı öldürdüm’ dedi müebbet yedi

İstanbul Maltepe'de, 30 Mart 2019'da aynı iş yerinde çalıştığı Fatma Şengül'ü işe gitmek üzere evden çıktığı sırada silahla vurarak öldürülen Zeynel Akbaş, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılaması sonucu “haksız tahrik altında kasten öldürme” suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Dosyanın İstinaf Mahkemesi'ne taşınmasının ardından İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Zeynel Akbaş Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, Fatma Şengül'ün kızı Açelya Şengül, oğulları Gökay ve Koray Şengül ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

‘GEÇİMSİZ BİR İNSAN DEĞİLİM' DİYE KENDİNİ SAVUNDU

Sanık Zeynel Akbaş savunmasında, “Ben evliyim. İki de çocuğum var. Maktulle aynı işyerinde çalışıyorduk ancak pek geçinemiyorduk. Bana hakaret içerikli sözleri oluyordu. Olay günü minibüs bekliyordum. Alışverişe gidecektim. Tesadüfen maktulle karşılaştık. Kendisine ‘günaydın' dedim. Ancak o bana ‘senin iğrenç suratını görmek istemiyorum' dedi. Ben de ‘bana bu hakareti yapmayacaktın' deyip üzerimde bulunan tabancayı çıkartarak maktuleye ateş ettim. Daha sonra da yaptığımdan pişman oldum. Silahı taşımamın nedeni yaşadığım yerin tekin olmamasından kaynaklanmaktadır. Ben geçimsiz bir insan değilim. Uzun zamandır aynı mahallede oturuyorum. Komşularımla herhangi bir sorunum yoktur” dedi

‘TANSİYONUM SEBEBİYLE GERÇEKLEŞTİRDİM'

Fatma Şengül'ün kızı Açelya Şengül, “Annemi olay günü özellikle beklemiş, eylemi planlamış ve öldürmüştür. Savunmaları kendini cezadan kurtarmaya yöneliktir. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum” dedi. Fatma Şengül'ün oğlu Gökay Şengül, “Sanık savunmalarında yalan söylüyor. Eylemi planlamıştır” dedi. Koray Şengül de, “Annem böyle bir durumu hak etmedi. Sanıktan şikayetçiyiz. İndirimsiz bir şekilde cezalandırılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Planlı bir eylem olmadığını savunan sanık Zeynel Akbaş son sözünde, “Hipertansiyon nedeniyle olayı istemsiz olarak gerçekleştirdim. Olaydan da pişmanım” dedi.

‘EYLEMİNİ SOĞUKKANLI BİR BİÇİMDE GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR'

Şengül ailesinin avukatı Aylin Mert ise sanığın indirim uygulanmadan en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ettiğini belirterek, “İlk derece mahkemesinin kararını iki yönden hukuka aykırı buluyoruz. Birinci husus, eylemin tasarlanarak soğukkanlı bir şekilde gerçekleştirilmesine rağmen mahkemece basit öldürme suçundan hüküm kurulmuştur. İkinci husus ise eylemde haksız tahrik bulunmamasına rağmen sanığın çelişkili ve kendisini cezadan kurtarmaya yönelik savunmalarına değer verilerek hakkında TCK'nın 29 maddesinde öngörülen haksız tahrik indiriminin uygulanmasıdır. Sanığın cinsiyet ayrımcılığı da yaparak maktulün evinin önüne gidip, onun işe gidiş saatini bekleyerek, yanına öldürmek için kullandığı tabancayı ve fişekleri de alarak maktul iş için evinden çıktığında hiçbir tereddüt ve duraksama geçirmeden eylemini soğukkanlı bir şekilde gerçekleştirmiştir” ifadelerini kullandı.

MÜEBBET HAPSE ÇARPTIRILDI

Ceza Dairesi, maktul Fatma Şengül'den sanığa yönelen herhangi bir haksız davranışın bulunmadığı gözetilmeksizin sanık yararına haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasının usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek, sanık Zeynel Akbaş hakkında “kasten öldürme” suçundan kurulan hükmün kaldırılmasına karar verdi. Sanık Zeynel Akbaş'ın maktul Fatma Şengül'ü kasten öldürdüğü sabit görüldüğü belirtilerek, sanığın müebbet hapis ile cezalandırılmasına karar verildi.

ÜYE HAKİM KARŞI OY KULLANDI

Üye hakim ise karara muhalefet şerhi koydu. Karşı oyda, sanığın maktul ile birlikte aynı iş yerinde çalışmaları nedeniyle maktulü tandığı, maktulün işe gidiş ve geliş saatlerini bildiği belirtildi. Olay günü sanığın daha önceden temin ettiği silah ile maktulün evinin önüne geldiği, çıkışını beklediği ve maktul evden çıktıktan sonra yanına giderek 4 el ateş etmek suretiyle, maktulü tasarlayarak öldürdüğü kaydedildi. Üye hakim, “Sanığın tasarlayarak öldürme maddesi gereğince cezalandırılması gerektiği görüşüyle sayın çoğunluğa katılmıyorum” ifadelerine yer verdi.

KARAR SONRASI AÇIKLAMA

Kararın ardından basın açıklaması yapıldı. Fatma Şengül'ün kızı Açelya Şengül, “En ağır cezayla da yargılansa ben bir daha annemin kokusunu duyamayacağım. Bir daha asla anneme sarılamayacağım. Bir nebze de olsun içimizi rahatlattı bu ceza. Davanın Yargıtay yolu açık, karşı tarafın avukatı ve biz de Yargıtay'a başvuracağız ama müebbet hapis cezası alması bütün kadınlar olarak hepimizin içini rahatlattı. Ben anneme çiçekler aldım, buradan çıkıp mezarına gideceğim. Yanımda olduğunuz için çok teşekkür ederim” dedi.