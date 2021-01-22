Tapu dairesinde rüşvet operasyonu: 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Operasyon, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri, Küçükçekmece tapu dairesinde işlerin hızlandırılması için rüşvet alındığı iddiası üzerine çalışma başlattı. Mali Polisin yaptığı çalışmada, aralarında tapu müdürünün de bulunduğu 11 kamu görevlisi ve 29 şüpheli tespit edildi.

Rüşvet vermek için aracı olan ve rüşvet aldığı belirtilen 40 şüphelinin yakalanması için İstanbul, Manisa ve Kayseri'de eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda, tapu müdürünün de aralarında olduğu 37 şüpheli gözaltına alındı.