Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ihale düzenliyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, ilgilenen firmaları sayısallaştırma çalışma alanlarında “Kadastro Haritalarının Sayısallaştırılması (3402/Ek1) Grup Ek 1-8.” işlerinin gerçekleştirilmesi için Dünya Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive Bidding – NCB) yöntemiyle kapalı zarf teklif vermeye davet ediyor.

Bahsi geçen işler 15 ihale paketi olarak yapılacak. Sayısallaştırma alanı bilgileri şartname ekinde verilecek.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…