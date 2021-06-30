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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ihale düzenliyor

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan, Tapu ve Kadastro Modernizasyon Ek Finansman (TKMP-EF) Projesi için aldığı kredinin bir bölümü Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün gerçekleştireceği Kadastro Haritalarının Sayısallaştırılması İşi kapsamında yapılacak ödemeler için kullanılacak.

Güncellenme: 13:19, 30/06/2021
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ihale düzenliyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, ilgilenen firmaları sayısallaştırma çalışma alanlarında “Kadastro Haritalarının Sayısallaştırılması (3402/Ek1) Grup Ek 1-8.” işlerinin gerçekleştirilmesi için Dünya Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive Bidding – NCB) yöntemiyle kapalı zarf teklif vermeye davet ediyor.

Bahsi geçen işler 15 ihale paketi olarak yapılacak. Sayısallaştırma alanı bilgileri şartname ekinde verilecek.

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