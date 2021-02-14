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Tarihi binada ‘Nusret’ resmi tepki çekti, İBB harekete geçti

Galata Kulesi'nin bulunduğu meydanda tarihi binanın tadilat işlemleri sırasında Nusret Gökçe resmiyle örtülmesi tepki çekti. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, "İzinsiz uygulamaya hakkında işlem yapacağız" açıklamasında bulundu.

Sözcü İstanbul
Güncellenme: 19:36, 14/02/2021
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Tarihi binada ‘Nusret’ resmi tepki çekti, İBB harekete geçti

Beyoğlu’nun Galata semtinde tarihi Galata Kulesi’nin bulunduğu meydanda tadilat işlemleri yapılan tarihi binanın ‘Nusret Gökçe’ resmiyle örtüldüğü görüldü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ülkenin ‘tanıtım elçisi’ olarak seçilen Nusret Gökçe’nin resminin tarihi mekanda bu şekilde sergilenmesine İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) de tepki geldi.

“KABUL EDİLEMEZ”

İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve eski Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, “Sözde kültür elçilerinin ticari projeleri için bin yıllık Galata Meydanı'na yapılan bu uygulama kabul edilemez” dedi.

“İŞLEM YAPACAĞIZ”

“Tarihi binanın bu şekilde kapatılması reklam yönetmeliği ve kültür varlığı mevzuatına aykırıdır” diyen Polat, “İzinsiz uygulamaya hakkında işlem yapacağız. İlçe belediyesinden alınmış tarihi eser basit onarım uygulaması ötesinde uygulama olup olmadığı ve izinsiz tüm uygulamaların incelenmesi ve işlem yapılması için yarın sabah KUDEB ve İBBMiras ekiplerimiz restorasyon uygulamasını yerinde denetleyecekler” açıklamasında bulundu.

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