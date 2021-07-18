Tarihi binaların ortasına yapılan inşaatta ‘patlayıcı kullanıldı’ iddiası

Büyükşehir Belediyesi Ortahisar ilçesinde geçen yıl Kasım ayında yap-işlet-devret modeliyle 50 milyon 334 bin 515 liraya Meydan Parkı 3. Etap Projesi ve Otopark ihalesini gerçekleştirdi.

3 yıl sürecek olan inşaatın ihalesini alan şirketin 29 yıl otoparkı kullanacağı belirtildi. Projeye göre bölgeye yerin altına doğru 412 araçlık otopark, üstüne de oturma grupları, seyir terası, kafeterya ve büfe inşaatını yapacağı kaydedildi. Yer tahsisinden sonra bölgede çalışmaya başlayan şirket, vatandaşların tepkisini çekti. İş makinelerin her gün çalışıp gürültü yaptığını ileri süren bölge halkı, çıkan tozdan kapı pencere açamadıklarını söyledi.

OTOPARK TARİHİ BİNALARIN ARASINA YAPILIYOR

İnşaatın hemen yanında iş yeri bulunan Büyükşehir Belediyesinin bağımsız meclis üyesi Davut Çakıroğlu ise, otoparkın 1559 yılında yapılan İskender Paşa Camisi, tarihi Taş Belediye binası ve başka tarihi binaların arasına yapıldığını söyledi. Bölge çok sayıda tescilli bina olduğunu kaydeden Çakıroğlu, “Tarihi binaların sıfır noktasına kadar inşaat alanı gitmiş. Bu binalar ile çevrede bulunan apartmanlar tehlikede. İnsanlar gürültüden, tozdan rahatsız” dedi.

PATLAYICI KULLANILIYOR İDDİASI

Çakıroğlu, iş yerinde bulunduğu zaman içerisinde çalışmaları izlediğini belirterek, otopark yapımında patlayıcı kullandığını iddia etti. Zemini kolay boşaltmak için şirketin derinlerde bulunan büyük kaya parçalarını delip patlayıcı yerleştirdiğini söyleyen Çakıroğlu, “Delinen kaya kütlesinin içine patlayıcı yerleştirip kontrolsüz, önlemsiz patlatılıyor. Patlama sesini de iş makinelerini çalıştırarak gizlemeye çalışıyor. Ancak evler sallanıyor, sanki küçük çaplı deprem oluyor. Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun burada patlama yapmalarına izin vermediğini biliyorum. Yani, şirket izinsiz ve kaçak patlayıcı kullanıyor. Hiç bir önlem de alınmıyor. Hem tarihi binalara hem de diğer binalara zarar verecekler” ifadelerini kullandı.