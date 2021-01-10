Tarihi sikkeleri satamadan yakalandı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Gaziosmanpaşa'da bir şahsın elinde bulundurduğu tarihi eserleri piyasaya sürmeye çalıştığı bilgisini aldı. Yapılan araştırma ve fiziki takip neticesinde söz konusu tarihi eserlerin A.Ş. isimli şahısta olduğunu tespiti etti.

JANDARMADAN NEFES KESEN TAKİP

Şüpheli A.Ş.'nin ikamet adresini takibe alan jandarma ekipleri, şahsın elinde olduğundan şüphelendikleri sikkeler için operasyon başlattı. Şahsın evinden çıkışını takip eden ekipler, aracına elinde poşetle geldiğini, poşeti aracın içine sakladığını, sonrasında aracıyla tek başına yola çıktığını gördüler. Jandarma ekipleri, önce şüpheli A.Ş.'yi seyir halindeyken yolun kenarında durması için uyardı. A.Ş. aracı yolun kenarına çektikten sonra jandarma ekiplerinin araçta yaptığı aramada, koltuğun altına gizlenen sikkeler, aracın bagajından uzanılarak ele geçirildi.

479 ADET SİKKE ELE GEÇİRİLDİ

Jandarma ekiplerinin, aracın arka koltuğunun altından çıkan poşetlerde yaptıkları aramalarda 479 adet sikke ele geçirdi. Cumhuriyet Savcısının talimatlarıyla hakkında adli işlem başlatılmak üzere şüpheli A.Ş. gözaltına alındı.

YUNAN, ROMA, BİZANS…

Jandarma ekiplerince incelenmek üzere İstanbul Arkeoloji Müzesi’ne teslim edilen 479 adet sikkenin 470’inin bronz Yunan, Roma ve Bizans Dönemi'ne tarihlenen sikkeler olduğu, 6’sının Bakır Osmanlı sikkesi, 2’sinin, son altı Osmanlı padişahı dönemi bakır sikkeleri, birinin ise kurşun Bizans Dönemi mühür baskısı olduğu belirtildi.