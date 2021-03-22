Tarikat ve cemaatler teşekkür kuyruğuna girdi

Tarikat ve cemaatler başta olmak üzere, İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi için uzun süre kampanya yürüten kesim, Cumhurbaşkanlığı'nın kararının ardından teşekkür kuyruğuna girdi.

İsmailağa cemaatinden Mahmut Ünlü (Cübbeli Ahmet): Rabbimize ne kadar hamd etsek azdır. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ederiz.

Öğretim üyesi Bedri Gencer: Ailenin idam fermanı İstanbul Sözleşmesi yırtıldı. Teşekkürler Sayın Erdoğan.

İsmailağa Cemaati'nden İlahiyatçı İhsan Şenocak: Elhamdülillah… Cinsiyet eşitliği terkibiyle ahlaksızlığın her çeşidini onaylayan İstanbul Sözleşmesi çöpe atıldı.

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan: Yorucu mücadelemiz meyvesini verdi: Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'ni çöpe gönderdi.

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin: Hamd olsun… Tebrik ediyorum. Hayırlı olsun…

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal: Açın Kur'an-ı Kerimi okuyun. Hukuk da orada yazılı, kadın hakları da orada yazılı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Aile yapımızı, yeni nesillerimizi tehdit eden bu sinsi sözleşmeden çıkılmış olmasını çok yerindedir.