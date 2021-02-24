‘Tarikat yurdunda 60 öğrenci corona oldu’ iddiası

CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu’nun Çaybaşı’nda Süleymancılar cemaatine ait olduğunu ileri sürülen Özel Çınar Yurdu’nda kalan 60 öğrencinin corona virüsüne yakalandığı bilgisini aldıklarını söyledi.

Mustafa Adıgüzel, pandemide Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm temel eğitim okulları, üniversiteler ve öğrenci yurtlarının kapalı olduğunu ancak bazı tarikatlara bağlı yurtların faaliyetlerine devam ettiğini belirtti. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Adıgüzel, şunları söyledi:

İLKÖĞRETİM OKULUNA DA SIÇRAMIŞ

– Ordu Çaybaşı ilçemizde Süleymancılar’a ait olduğu öğrenilen Özel Çınar Yurdu’nda kalan yaklaşık 60 yavrumuzun hepsinin birden covid olduğu haberini aldık. Bu pazartesi yüz yüze eğitime başlayan bazı sınıflar ile de vakalar Köklük ilköğretim okuluna sıçramış, okulun da karantinaya alındığı öğrendik. İl Milli Eğitim müdürümüz ile görüştüm. İki müfettiş gönderildi. Hem çocuklarımızın sağlığının hem olayın takipçisiyiz.

BU OLAY BİR FACİADIR

– Pandemide kapalı olması gereken bir yurt neden faaliyettedir? Türkiye’de bu şekilde faaliyette olan kaç tane cemaat yurdu vardır? Buranın açık olduğu bakanlığınızın birimleri tarafından biliniyor muydu, en son denetlenmesi ne zaman yapıldı? Burada öğrencilerin tamamının hasta olmasına varan süreçte bu sağlıksız koşulların denetlenmesini kim yapıyor? Bu kadar sürede buraya milli eğitim ya da sağlık görevlisi ulaşmadı mı? Millet bu çocukları size emanet etti, siz kime emanet ettiniz?