Tarım Bakanı’ndan milletvekillerine ‘İyi ki doğdun’ kravatı

Kredi borçlarını ödeyemedikleri için çiftçilerin traktörlerine haciz gelirken, ürünleri para etmeyen üreticiler iflas bayrağı çekerken, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin her milletvekiline doğum günü hediyesi olarak 499 TL değerinde pahalı bir kravat gönderdiği ortaya çıktı.

483 MİLLETVEKİLİNE GİDECEK

Milletvekillerinin TBMM'deki makam odalarına gönderilen kravat kutusu içerisinde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli imzalı bir not yer alıyor. Pakdemirli'nin notunda “Doğum gününüzü en içten dileklerimle kutlar, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu daha nice yaşlara ulaşmanızı dilerim” diye yazıyor. Türkiye'nin en ünlü giyim markalarından biri tarafından üretilen bu kravatın KDV dahil 499 TL'ye satıldığı belirlendi. TBMM'de 483 erkek milletvekilinin olduğu dikkate alındığında Pakdemirli'nin 241.500 liralık harcamayı gözden çıkardığı anlaşılıyor.

Aynı şekilde, 101 kadın milletvekiline fular gönderildiği veya gönderileceği tahmin ediliyor. Bu arada Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, milletvekillerine doğum günlerinde pahalı kravat armağan edildiğini kabul etti. İlk etapta, ocak ayında doğan 45 milletvekiline kravat hediye edildiğini vurgulayan yetkililer, masrafların Bakan Bekir Pakdemirli tarafından karşılandığını kaydediyor.