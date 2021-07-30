Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı: 85 yangından 74’ü kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanlığı, 85 yangından 74'ünün kontrol altına alındığını, 11'inin devam ettiğini açıkladı. Antalya’da 3, Mersin’de 3, Adana’da 2, Muğla’da 2, Osmaniye'de 1 yangın devam ediyor.

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre 28-29-30 Temmuz tarihleri arasında 85 yangın meydana gelirken, bunlardan 74'ü kontrol altına alındı.

Antalya'da 3, Mersin'de 3, Adana'da 2, Muğla'da 2 Osmaniye’de 1 yangının devam ettiği açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Ormanın kahramanları havadan ve karadan büyük bir özveri ile yangınlara müdahale ediyorlar. Destekleriniz için minnettarız. 28-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında toplam 85 adet orman yangınının 74 tanesi kontrol altına alındı” açıklamasında bulundu.