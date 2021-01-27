Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı için son gün

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme yapılacak. Adayların, bu kılavuzda sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için, 22 Temmuz 2018, 7 Ekim 2018 ve 4 Kasım 2018 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2018-KPSS Lisans, 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİH EKRANI

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SON GÜN NE ZAMAN?

Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli pozisyonları için 15-28 Mayıs 2020 tarihleri arasında tercih yapamayan adaylar, 21-27 Ocak 2021 tarihleri arasında tercih yapabilecekler.

İnternetten tercih gönderme işlemleri 27 Ocak 2021 tarihinde, saat 23.59'da sona erecektir. Bu süre uzatılmayacaktır.

KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları için ÖSYM tarafından tarih bilgisi paylaşılmadı ancak tercih sonuçları için önceki açıklamalar ipucu veriyor. 30 Aralık 2020 – 07 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları 14 Ocak tarihinde açıklanmıştı.