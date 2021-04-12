Tarıma elverişli olduğu ortaya çıkan arazide OSB’ye yürütme durdurma kararı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 2 bin 253 hektarlık tarım arazisine Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (PAKOP) kurulmasına karşı TMMOB Tekirdağ Ziraat Mühendisleri Odası tarafından açılan karşı dava sonuçlandı. Tekirdağ 1. İdari Mahkemesi'nde görülen dava, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere yürütmeyi durdurma kararı verilerek çevrecilerin zaferiyle sonuçlandı.

PAKOP'a karşı yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını söyleyen TMMOB Tekirdağ Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Cemal Polat, “Mücadelemiz sonuç verdi. Dava konusu alanın 1. sınıf tarım arazisi olduğu, sulu tarım yapılmasının olanaklı olduğu görüldü” ifadelerini kaydetti.

TMMOB Tekirdağ Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Cemal Polat, yaptığı açıklamada; “PAKOP'un planlandığı alan Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu gereği mutlak korunması gereken 1. sınıf tarım arazisidir. 1/25000 ölçekli Tekirdağ ili Çevre düzen Plan Hükümlerinde, ‘planlama alanı sınırı dahilinde çevresel kirleticiliği yüksek olan veya çevresel tahribe neden olan sanayi türleri ve kullanımları yer almayacaktır' hükmü yer almaktadır. PAKOP OSB girişimi bu hükme de aykırıdır” değerlendirmesinde bulundu.

“YENİ SANAYİ ALANLARININ KURULAMAYACAĞI GAYET AÇIKTIR”

Planlı sanayi dışında yeni sanayi alanlarının kurulmasının uygun olmadığını ifade eden Polat, “Ergene çevre düzeni planında yer alan plan kararlarında; ‘madde 2/1029 sanayi gelişimi üst ölçek plan kararlarına uygun olan mevcut planlı sanayi alanlarıyla sınırlandırılacak ve yeni sanayi yatırım taleplerinin planlı boş sanayi alanlarında yer seçimleri teşvik edilecektir' hükmü yer almaktadır. Hüküm gereğince planlı sanayi dışında yeni sanayi alanlarının kurulamayacağı gayet açıktır” şeklinde konuştu.

“HUKUKA AYKIRIDIR”

Polat sözlerini şöyle noktaladı:

* Plan hiyerarşisinde üst ölçekli planlara uygun alt ölçekli planların hazırlanması bir zorunluluktur. Aksi durum ise hukuka aykırıdır. Söz konusu OSB girişimi Ergene Havzası'nda kontrolsüz ve düzensiz planlı olan dışında yeni sanayileşmeye karşı hassasiyet odaklıdır. Tespitleri yer alan 13 Haziran 2013 tarihinde yayınlanan 28 67 6 sayılı Ergene Havzası Koruma Eylem Planı adlı başkanlık genelgesinin 5, 7, 8, 9 ve 10 maddelerine de aykırıdır.

TEKİRDAĞLILAR TEPKİ GÖSTERİP TOPLANTIYI BASMIŞTI

Tekirdağ’ın Ergene ilçesi, Marmaracık Mevkii 148/1, 149/1 ve 150/1 parsellerde “SS. PAKOP Plastik Sanayi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi” tarafından yapılması planlanan “Plastikçiler OSB Yatırım Projesi” ile ilgili olarak 5 Mart’ta düzenlenen halkı bilgilendirme toplantısı, bölge halkının protestosuyla iptal edilmişti. Tekirdağlılar, “Tarım yapılamaz” raporu verilen arazide tarım yapıldığına dair fotoğrafları delil olarak yanlarında getirerek, arazinin 1. sınıf tarım arazisi olduğunu savunmuştu.