Haberler - Gündem

Tarladaki yangın, ormana ulaşmadan söndürüldü

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde tarlada çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi sonucu ormanlık alana ulaşmadan söndürüldü.

YAYINLANMA:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Tarladaki yangın, ormana ulaşmadan söndürüldü

Seyitgazi ilçesine bağlı kırsal Şükranlı Mahallesi’ndeki bir tarlada henüz bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı.

Yoğun dumanları görenlerin ihbarıyla gelen Kırka Orman İşletme Şefliği ve itfaiye ekiplerine, kırsal mahallelerde yaşayanlar da destek verdi ve kısa sürede alevler ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe de yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Tepe, anız yangınının mahalle sakinlerinin desteğiyle söndürüldüğünü belirterek, “Anız yangını kontrol altına alındı. Ekiplerimizin soğutma çalışmaları sürüyor. Ormana çok yakın bir alanda çıkan yangın sıçramadan önlendi” dedi. DHA

İspanya'nın uçakları Muğla'daki yangına müdahale ediyor İlginizi Çekebilir İspanya'nın uçakları Muğla'daki yangına müdahale ediyor
Ankara çevik kuvvet Eskişehir İspanya Köyceğiz Muğla Perşembe yangın