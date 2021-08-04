Tarladaki yangın, ormana ulaşmadan söndürüldü

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde tarlada çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi sonucu ormanlık alana ulaşmadan söndürüldü.

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Seyitgazi ilçesine bağlı kırsal Şükranlı Mahallesi’ndeki bir tarlada henüz bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı.

Yoğun dumanları görenlerin ihbarıyla gelen Kırka Orman İşletme Şefliği ve itfaiye ekiplerine, kırsal mahallelerde yaşayanlar da destek verdi ve kısa sürede alevler ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe de yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Tepe, anız yangınının mahalle sakinlerinin desteğiyle söndürüldüğünü belirterek, “Anız yangını kontrol altına alındı. Ekiplerimizin soğutma çalışmaları sürüyor. Ormana çok yakın bir alanda çıkan yangın sıçramadan önlendi” dedi. DHA