Tarlasındaki yangını söndürmek isterken öldü

Olay, saat 12.00 sıralarında Sandıklı’ya bağlı Ürküt köyünde meydana geldi. Köy yakınlarındaki bir tarladan duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumdan şüphelenerek olay yerine gitti. Yaptıkları incelemede tarla sahibi Hüseyin Öksüz’ü yerde hareketsiz yatarken bulan köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar sonrası bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Hüseyin Öksüz’ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ve savcılık incelemesi sonucunda Hüseyin Öksüz’ün tarlada çıkan anız yangınını söndürmek isterken çukura düştüğü ve kıyafetlerinin tutuşmasıyla öldüğü belirlendi. İnceleme sonrası Hüseyin Öksüz’ün cansız bedeni morga konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Köy halkından Mehmet Manav, “Tarladan geçerken yangını gördük, müdahale için indiğimizde Hüseyin Öksüz’ün yandığını fark ettik. Hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdik. Kendimiz de söndürmeye çalıştık” dedi. (İHA)