Tartışmalı kanuna İYİ Parti’den muhalefet şerhi

Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a İYİ Parti'nin düştüğü muhalefet şerhinde "Hazine taşınmazları ve tescili mümkün olan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde turizm merkezleri ilan etme yetkisi, Cumhurbaşkanı’na bırakılmaktadır. Bu durum, orman alanlarımızın talan edilmesi endişesi yaratmaktadır" ifadeleri yer aldı.

SOZCU.COM.TR

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Resmi Gazete’de 28 Haziran tarihinde yayımlanan Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun için ormanlarda yapılaşma yetkisinin Turizm Bakanına verildiği yorumları yapılmıştı.

İYİ PARTİ’DEN MUHALEFET ŞERHİ

İYİ Parti TBMM Grup Başkanlığı’ndan söz konusu kanun değişikliğiyle ilgili açıklama yapılarak, kanuna muhalefet şerhi düşüldüğü bildirildi.

İYİ Parti’nin açıklamasında şöyle denildi:

* Turizm Teşvik Kanunu'nun da aralarında bulunduğu torba kanun değişikliğine dair, kamuoyunda yaratılan algının aksine; İYİ Parti, ilgili kanuna dair muhalefet şerhini düşmüştür.

* Cumhurbaşkanı'nı yetkilendiren ilgili kanunun, mevcut sistemin arazlarından biri olduğunun altı çizilmiş, ve; teklifin d bendinde, “Turizm Merkezleri” tanımı yapılmakta, ilave olarak orman vasıflı alanlar dahil olmak üzere, Hazine taşınmazları ve tescili mümkün olan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde turizm merkezleri ilan etme yetkisi, Cumhurbaşkanı'na bırakılmaktadır. Bu durum, orman alanlarımızın talan edilmesi endişesi yaratmaktadır denilerek, olası yağma ve talanlara karşı hem devletin hem de milletimizin hafızasına not düşülmüştür. Aziz Milletimizin bilgisine sunarız.