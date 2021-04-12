Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Tartıştığı adama ateş etti, kavgayı ayıran vatandaşı vurdu

İstanbul Kağıthane’de alacak-verecek meselesi nedeniyle tartıştığı şahsa tabancayla güpegündüz ateş açan saldırgan, kavgayı ayırmaya çalışan vatandaşı vurdu. Silahlı saldırı anı güvenlik kameralarına yansırken, ağır yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:03, 12/04/2021
HaberlerGündem

Olay, Kağıthane’ye bağlı Ortabayır Mahallesi'nde meydana geldi. 26 yaşındaki Mustafa K. alacak-verecek meselesi nedeniyle 30 yaşındaki Uğur Ş. ile sokak ortasında tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavganın yumruklaşmaya varması üzerine Osman Nuri Taşdemir'in de aralarında bulunduğu vatandaşlar araya girerek tarafları ayırdı.

Bunun üzerine Mustafa K.yı ara sokağa götüren vatandaşlar tarafları birbirinden uzaklaştı. Ancak kavganın sözlü olarak devam etmesi üzerine Mustafa K. bina girişinden belinden tabancayı çıkartarak Uğur Ş.'nin üzerine koşmaya başladı. Bir süre sonra sokakta ateş açmaya başlayan yanlışlıkla kavgayı ayırmaya çalışan Taşdemir'i vurdu. Saldırı sonucunda ağır yaralanan Taşdemir hastaneye kaldırılırken, Mustafa K. ise olay yerinden kaçtı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Görüntülerden saldırganın tespiti yapan polis ekipleri, olaydan sonra kaçan Mustafa K.'yı birkaç gün sonra kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Olayın ardından ağır yaralı 34 yaşındaki Osman Nuri Taşdemir, kaldırıldığı özel bir hastanede ilk müdahalesinin yapılmasının ardından ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Taşdemir’in hayati tehlikesinin sürdüğü belirlendi.

SUÇ DOSYASI KABARIK

Kasten yaralama, ateşli silahlar kanununa muhalefet, yağma ve fuhuşa teşvik suçlarından kaydı bulunan Mustafa K.’ye, “kasten adam öldürmeye teşebbüs” suçundan adli işlemi yapıldı. Mustafa K. sevk edildiği 6. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Metris Cezaevi’ne kondu. (İHA)

Başakşehir Emniyet istanbul Polis saldırı silahlı saldırı
Yayınlanma Tarihi:09:44,