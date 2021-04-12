Tartıştığı adama ateş etti, kavgayı ayıran vatandaşı vurdu

Olay, Kağıthane’ye bağlı Ortabayır Mahallesi'nde meydana geldi. 26 yaşındaki Mustafa K. alacak-verecek meselesi nedeniyle 30 yaşındaki Uğur Ş. ile sokak ortasında tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavganın yumruklaşmaya varması üzerine Osman Nuri Taşdemir'in de aralarında bulunduğu vatandaşlar araya girerek tarafları ayırdı.

Bunun üzerine Mustafa K.yı ara sokağa götüren vatandaşlar tarafları birbirinden uzaklaştı. Ancak kavganın sözlü olarak devam etmesi üzerine Mustafa K. bina girişinden belinden tabancayı çıkartarak Uğur Ş.'nin üzerine koşmaya başladı. Bir süre sonra sokakta ateş açmaya başlayan yanlışlıkla kavgayı ayırmaya çalışan Taşdemir'i vurdu. Saldırı sonucunda ağır yaralanan Taşdemir hastaneye kaldırılırken, Mustafa K. ise olay yerinden kaçtı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Olayın ardından ağır yaralı 34 yaşındaki Osman Nuri Taşdemir, kaldırıldığı özel bir hastanede ilk müdahalesinin yapılmasının ardından ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Taşdemir’in hayati tehlikesinin sürdüğü belirlendi.

SUÇ DOSYASI KABARIK

Kasten yaralama, ateşli silahlar kanununa muhalefet, yağma ve fuhuşa teşvik suçlarından kaydı bulunan Mustafa K.’ye, “kasten adam öldürmeye teşebbüs” suçundan adli işlemi yapıldı. Mustafa K. sevk edildiği 6. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Metris Cezaevi’ne kondu. (İHA)