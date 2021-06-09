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Tartıştığı eltisini sopayla döverek hastanelik etti

Sivas'ta, M.T. evde tartıştığı eltisi F.T.'yi sopayla döverek hastanelik etti. Başından ve yüzünden yaralanan F.T. tedavi altına alınırken, saldırgan ise polis merkezine götürüldü. 

Güncellenme: 23:32, 09/06/2021
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Tartıştığı eltisini sopayla döverek hastanelik etti

Olay, saat 17.00 sıralarında Alibaba Mahallesi 117’nci Sokak’ta bulunan müstakil evde meydana geldi.

İddiaya göre uzun süredir aralarında anlaşmazlık bulunduğu öğrenilen M.T. ile eltisi  F.T. evde tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle M.T. eline geçirdiği sopayla eltisi F.T.’yi darbetti.

KANLAR İÇİNDE YERDE BULDU

Kavga seslerini duyan komşuları polise haber verdi. Eve gelen ekipler F.T.’yi kanlar içinde yerde yatarken buldu. Başına ve yüzüne aldığı darbelerle yaralanan F.T., ambulansla Numune Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. F.T.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada saldırgan M.T. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Eltisinin kaldırıldığı hastanede sağlık kontrolünden geçirilen M.T. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. DHA

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