Tartıştığı eşini balyozla öldürdü

Olay, gece saatlerinde Hacıveliler Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ali T. ile eşi Feride T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

EŞİNİN BAŞINA VURUP KAÇTI

Tartışmanın büyümesi üzerine Ali T., evde bulunan balyoz ile eşinin başına vurup, kaçtı. Yaşlı kadının çığlıklarını duyan komşularının ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Feride T.nin hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından yaşlı kadının cesedi Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AYNI GÜN KIZINI DARBETTİ İDDİASI

Olayın ardından kaçan Ali T., evine yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki dağlık ve ormanlık arazide jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Ali T.nin aynı gün engelli kızı Ö.T. (50) ile de kavga edip darbettiği iddia edildi. DHA