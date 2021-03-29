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Tartıştığı eşinin üzerine benzin döküp, yaktı

Tekirdağ'da, Ekrem A.(29) kendisini aldattığı iddiasıyla  eşi Ayşe A.'yı (29) üzerine benzin döküp, ateşe verdi. Vücudu yanan ve ağır yaralanan Ayşe A., hastaneye kaldırılırken, jandarma ekiplerince yakalanan Ekrem A. işlemlerini ardından sevk edildiği adliyeye de tutuklandı. 

Güncellenme: 13:32, 29/03/2021
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Tartıştığı eşinin üzerine benzin döküp, yaktı

Olay, Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde meydana geldi. Tekstil fabrikasında çalışan, 2 çocuk sahibi Ekrem A., kendisini aldattığından şüphelendiği eşi Ayşe A.’yı konuşmak için motosikletle merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Hacıköy Mahallesi’ndeki ormanlık alana götürdü. Burada ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ekrem A., motosikletteki şişede bulunan benzini eşinin üzerine döktü.

ATEŞE VERİP OLAY YERİNDEN KAÇTI

Ayşe A.’yı ateşe veren Ekrem A. olay yerinden kaçtı. Alevler içinde kalan Ayşe A., kendi imkanları ile alevleri söndürmeye çalışırken bir yandan da yaklaşık 500 metre mesafedeki ana yola çıktı. Ayşe A.’yı görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Ayşe A., ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ayşe A. hayati tehlikesi nedeniyle İstanbul’da yanık ünitesi bulunan bir hastaneye sevk edildi.

Jandarma ekiplerince başlatılan çalışmayla Ekrem A., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Eşini yakarken, kendi ellerinde de yanıklar oluşan Ekrem A.’nın ifadesinde, eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini belirterek, bu konuyu konuşmak için götürdüğü ormanlık alanda tartıştıklarını ve sinirlenince motosikletteki benzini üzerine döküp ateşe verdiğini söylediği öğrenildi. Ekrem A., jandarmadaki işlemlerinin ardından  sevk edildiği adliye’ de tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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