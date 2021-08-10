Tartıştığı kadını sokak ortasında bıçakladı

İstanbul Kağıthane’de bir şahıs 26 yaşındaki sevgilisini aralarında çıkan tartışma sonucunda sokak ortasında bıçakladı. Kadının çığlık atması üzerine bıçağı bırakıp kaçan şahıs, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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Olay Talatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 26 yaşındaki Kübra S. akşam saatlerinde taksi şoförlüğü yapan sevgilisi Soner B. (44) ile buluştu. İkili ardından B.'nin arkadaşı Sezgin K.'nın evine gitti. Geceyi burada geçiren çift alkol aldıktan sonra sabah saatlerinde evden çıktı. İkili yolda yürüdükleri esnada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine sinirlenen Soner B., Kübra S.'yi bıçakla karnından yaraladı.

Kadının çığlık atması üzerine saldırgan şahıs bıçağı yere attıktan sonra kaçtı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genç kadına yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Genç kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayda kullanılan bıçağa ise polis ekipleri tarafından el konuldu.

Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise olayla ilgili kadının ifadesine başvurdu. Kadının ifadesi doğrultusunda çevrede çalışma yapan Kağıthane Mobil Park polisi, Soner B.'yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülerek ifadesi alınan Soner B. suçlamaları kabul etmediğini ifade etti. Yaralı kadın Kübra S. ise kendisini yaraladığını belirttiği Soner B.'den şikayetçi olmadığını söylediği öğrenildi.

Öte yandan çalışmaların ardından savcılık talimatıyla gözaltında tutulan Soner B. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ayrıca Soner B. hakkında 60 gün uzaklaştırma kararı alındığı öğrenildi.