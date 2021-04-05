Tartıştığı kocasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü

Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşayan ve bir kağıt fabrikasında işçi olarak çalışan Melisa Kılıç (25) yaşadığı Altıntaş Mahallesi'ndeki evine geldiğinde bilinmeyen bir nedenle oto tamircisi eşi 28 yaşındaki Burhan Kılıç ile tartışmaya başladı.

SÖZLÜ KAVGA TEKME TOKATLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Kısa sürede tekme tokatlı kavgaya dönüşen tartışmayı araya giren komşuları ayırmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. Evin içinden bahçeye taşan tartışmada Melisa Kılıç masa üzerinde duran ekme bıçağını eşine savurarak yaraladığı belirtildi.

EŞİNİ BIÇAKLADI SAĞLIK EKİPLERİNDEN YARDIM İSTEDİ

Ekmek bıçağının eşinin kalbine saplanması üzerine kanlar içerisinde yerde kalması üzerine Melisa Kılıç ambulans çağırdı. Gelen sağlık ekipleri tarafından Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Burhan Kılıç kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kılıç’ın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken Melisa Kılıç polisler tarafından gözaltına alınarak Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü ve sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

KISKANÇLIK KRİZLERİNE GİRİP ŞİDDET UYGULUYORDU İDDİASI

Melisa Kılıç’ın ilk ifadesinde “Kıskançlık krizleri tutup, bana sürekli şiddet uyguluyordu, yine bir bahane uydurup beni dövmeye kalktı, daha fazla dayanamadım, korkutmak için bıçağı salladım, ama deli gibi üzerime atladı” dediği iddia edildi. Kılıç çiftinin üç yıl önce evlendiği belirtildi.