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Tartıştığı polisi görüntüleyince gözaltına alındı

Afyonkarahisar’da sokağa çıkma uygulaması esnasında polise direnen şahıs hem izin belgesini göstermedi, hem de polis memurlarını cep telefonu ile görüntülemek istedi.

Güncellenme: 15:30, 12/05/2021
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Tartıştığı polisi görüntüleyince gözaltına alındı

Kent merkezinde bulunan kavşaktan aracıyla geçen bir vatandaş polis uygulama noktasında durdurularak izin belgesini ibraz etmesi istendi. Polisle tartışmaya başlayan vatandaş, bu esnada cep telefonunu çıkartarak görevli memurları görüntülemeye başladı.

Polis ekipleri İçişleri Bakanlığı'nın görevli kolluk kuvvetlerinin görüntülenmesini yasakladığını hatırlatarak müdahale etti. Olay yerine Asayiş Şubesi ekiplerinin sevk edilmesi üzerine şahıs ve beraberindekiler ifadesi alınmak üzere Milli Birlik Polis Karakolu'na götürüldü. (İHA)

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