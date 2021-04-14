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Tartıştığı selefini vuran Ülkü Ocağı Başkanı tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı Esat Kılınç, görevi devraldığı Muhammet Kaya'yı çıkan tartışmada tabancayla ateş ederek, ağır yaraladı. Polise teslim olan Kılınç, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Güncellenme: 12:29, 14/04/2021
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Tartıştığı selefini vuran Ülkü Ocağı Başkanı tutuklandı

Olay, pazar günü akşam saatlerinde, Orhangazi Mahallesi’nde meydana geldi. Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı Esat Kılınç, iddiaya göre, kendinden önceki başkan Muhammet Kaya ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kılınç, tabancayla Kaya’ya ateş ederek, kaçtı.

Vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralanan Kaya, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş’taki hastaneye sevk edilen Kaya, yoğun bakımda tedaviye alındı.

TESLİM OLDU, TUTUKLANDI

Olay sonrası her yerde aranan Esat Kılınç, dün Afşin Emniyet Müdürlüğü’ne giderek, teslim oldu. Elbistan Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen Kılınç, buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  (DHA)

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