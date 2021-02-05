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Tartıştığı yeğenini öldürüp cesedini ormana gömdü, 1 gün sonra suçunu itiraf etti

Rize'nin Güneysu ilçesinde Hasan Arıcı (52), tartıştığı aynı ad ve soyadı taşıyan yeğeni Hasan Arıcı'yı (32) tabancayla başından vurup öldürdükten sonra cesedini ormanlık alana gömdü. Olaydan bir gün sonra pişmanlık duyup suçunu itiraf eden Arıcı, gözaltına alındı.

Güncellenme: 17:20, 05/02/2021
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Tartıştığı yeğenini öldürüp cesedini ormana gömdü, 1 gün sonra suçunu itiraf etti

Olay, dün Rize’nin Güneysu ilçesi Yeşilyurt köyünde meydana geldi. Hasan Arıcı ile aynı ad ve soyadı taşıyan yeğeni arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan Arıcı, yeğenine tabancayla ateş etti. Başından vurulan Arıcı yaşamını yitirdi.

OLAYDAN BİR GÜN SONRA PİŞMAN OLMUŞ

Hasan Arıcı, yeğeninin cesedini ormanlık alana gömdü. Olaydan bir gün sonra pişman olan amca Hasan Arıcı, jandarmaya giderek suçunu itiraf etti.

Hasan Arıcı’nın ifadesi doğrultusunda bölgeye giden ekipler, yeğeninin toprağa gömülü cesedini çıkardı. Yeğen Hasan Arıcı’nın cenazesi, otopsi için Rize Adli Tıp Kurumuna gönderildi. DHA

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Yayınlanma Tarihi:17:18,