Taş ocağı yapılmasını istemeyen köylülerin üstüne dozer sürdüler

Rize’nin İyidere ilçesine yapılacak olan Lojistik limanda kullanılacak taşların çıkarılması için Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle geçtiğimiz günlerde İşkencidere Vadisi’nde acele kamulaştırma kararı alındı. Taş ocağı yapmak için dün harekete geçen Cengiz İnşaat’ın elemanları vadiye jandarma eşliğinde iş makinesi soktu. Ancak köylülerin direnişi üzerine akşam saatlerinde vadiden ayrıldı. Bu sabah taş ocağı için yol açacak olan dozer vadiye tekrar geldi.

KÖYLÜLERİN ÜSTÜNE DOZER SÜRDÜLER

Vadi girişinde yaklaşık 1 aydır nöbet bekleyen köylüler iş makinelerinin geçişini engellemek istedi. Jandarma yolu kapatan köylüleri kenara çekmeye çalışırken, bazı köylüler dozerin önünü kesti. Dozer sürücüsü ise durmayarak köylünün üstüne aracı sürdü. Bu anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedilirken, köylü “ezsin beni” diye haykırdı. Jandarma iş makinesinin önünü kesen köylüye de kenara alınca dozer vadiye girdi. Nöbet tutan köylülerin haber vermesi üzerine bölge halkı vadiye akın etti. Yolun jandarma tarafından kapatılması üzerine köylüler ormandan çalışma yapılan bölgeye ulaşarak dozerin önünde oturmaya başladı. Jandarma şirket personeli ile köylüler arasında güvenlik şeridi oluştururken, bölge sakinlerinden Şaban Bekiroğlu, vadinin yok edilmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

KÖYLÜLER OTURMA EYLEMİNE BAŞLADI

İşkencidere Vadisi’ne giren iş makinesinin çalışma yaptığı alana orman içinden ulaşan köylüler, ateş yakıp oturma eylemine başladı. Şirketi koruyan jandarma ile köylü kadınlar arasında zaman zaman tartışma yaşandı. Jandarma köylülerin video çekmesini engellemek istedi. Yaşanan arbede sonrasında durum sakinleşince, oturma eylemi yapan kadınlar yöresel türküler söyleyerek eylemlerine devam etti.

“BOŞUNA MASRAF YAPMASINLAR”

Köylü kadınlardan Ayşe Baş, diğer köylerden de insanların akın akın vadiye geldiğini söyleyerek, “Malımızı korumak için buradayız. Gece gündüz burada nöbet tutacağız. Buradan yol vermeyeceğiz, mal vermeyeceğiz, taş vermeyeceğiz. Hiç kimse giremez. Herkes burada. Burada peteğimiz var, çayımız var malımız var her yiyeceğimiz buranın yukarısındadır. Biz buraları verirsek ne yapacağız? Biz aç mı gezeceğiz? Biz nere gideceğiz bu yaşta? Yok kesinlikle giremez. Hepimiz burada nöbetçiyiz. Herkes burada. başka köylerden de destek geliyor. Gelemez, giremez, hiç masraf etmesin geri dönsün” diye konuştu.

Öte yandan iş makinesi çalışmasını durdururken, köylülerin oturma eylemin halen devam ettiği belirtildi.