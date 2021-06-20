Taşımacılıkta son nokta!

Beyoğlu Okmeydanı’nda dükkandaki buzdolabını taşımak için nakliye parası vermek istemeyen dört genç, ilginç bir yönteme başvurdu. Buzdolabını, normalde tek kişinin binmesi gereken elektrikli scooter ile taşıdı.

Hatta zaman zaman bir kişi de scootere bindi. Vatandaşlar scooter ile buzdolabı taşınmasını şaşkın bakışlarla izledi.

O anlar ise bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, scootere yüklenen buzdolabının sokakta taşınması görülüyor. Bir kişi scooteri kontrol ederken diğerleri de buzdolabını tutuyor. (DHA)