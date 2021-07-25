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Taşlama makinesiyle ağaç budarken boğazını kesti

Konya’da evinin bahçesindeki kuru ağacı testere taktığı taşlama makinesiyle budamak isteyen bir kişi, makinenin elinden kayması sonucu boğazını keserek ağır yaralandı.

Güncellenme: 14:29, 25/07/2021
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Meram ilçesi Bahçeşehir Mahallesi Yakınca Sokak’ta ikamet eden 38 yaşındaki Abdullah P., evinin bahçesinde bulunan kuru ağacı testere taktığı taşlama makinesiyle kesmek istedi.

Bu sırada Abdullah P., elindeki makinenin elinden kayması üzerine üzerine boğazını kesti. Çevredeki komşu ve yakınlarına ‘boğazım kesildi' diyerek yardım isteyen Abdullah P., çağrılan ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırdı.

Tedavi altına alınan Abdullah P.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından bahçeye gelen polis ekipleri, incelemelerde bulundu. (İHA)

Konya Polis
Yayınlanma Tarihi:14:26,