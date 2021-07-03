Tatilcilerin feribot çilesi

Çanakkale'de, dün akşam saatlerinden itibaren başlayan feribot yoğunluğu bugün de devam etti. Otomobilleriyle Marmara ve Trakya Bölgesi’nden Ege ile Akdeniz'e Bölgesi’ne gitmek isteyen tatilciler, Çanakkale'nin Gelibolu, Eceabat ilçesi ve Kilitbahir köyünde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Kilitbahir köyünden, Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında feribotla taşımacılık yapan GESTAŞ A.Ş. feribotuyla Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçmek isteyen vatandaşlar, yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Kilitbahir köyündeki feribot kuyruğu, Çamburnu mevkiine kadar uzadı. Bunaltıcı sıcak havanın etkisinden kurtulmak isteyen bazı vatandaşlar, çareyi araçlarından çıkarak gölge alanlarda beklemekte buldu.

“1 SAATTİR KUYRUKTAYIZ”

Edirne'den Çanakkale'ye geldiğini belirten Nafize Yılmaz, “Sıcakta bu feribot kuyruğunu beklemek çok sıkıcı. 1 saattir kuyruktayız. Eceabat'ta şansımızı denedik orada da çok kuyruk vardı. Buranın biraz daha akıcı olabileceğini düşünerek buraya geldik ama aynı manzara ile karşılaştık” dedi.

“FRANSA'DAN 4 BİN KİLOMETRE YOL GELDİM”

Ailesiyle birlikte Fransa'dan Çanakkale'deki halasını ziyaret için 4 bin kilometre yol geldiğini belirten Cuma Arslan, “Yaklaşık 45 dakikadır kuyruk bekliyoruz feribot için. 4 bin kilometre yol geldik, şu yarım saatte gördüğümüz saygısızlık kadar bir şey görmedik. Çok saygısız bir milletiz öyle söyleyeyim. Ben tüm yol boyunca sıramı tek tek bekleyerek gelirken, kimsenin hakkına geçmezken burada neden böyle bir şey oluyor” diye konuştu. 18 Mart 2022 tarihinde hizmete açılması beklenen 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili de açıklamalarda bulunan Arslan, “Köprünün yapılması süper bir şey. İsterse havadan yapsınlar, havadan da geçeriz. Bizim için değişen hiçbir şey yok. Nerede hızlı olursa oradan gideriz. Köprüyü onaylıyoruz tabii ki en azından şu rezilliği çekmeyiz” dedi.

FERİBOTLAR DOLDUR BOŞALT SİSTEMİYLE ÇALIŞIYOR

Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş.'ye ait feribotlar, saatsiz olarak çalışmaya başladı. Çanakkale-Eceabat hattında 2, Çanakkale-Kilitbahir hattında 4, Lapseki-Gelibolu hattında ise 7 feribot doldur boşalt sistemiyle çalışıyor. İHA