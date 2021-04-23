TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Devlet Mezarlığı’nı ziyaret etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM’nin 101’inci açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Devlet Mezarlığı’nı ziyaret etti. Şentop, merhum TBMM başkanları ile Kurtuluş Savaşı şehitlerinin kabirlerine karanfil bırakıp, dua etti.

Şentop, 14 Nisan’da yaşamını yitiren eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yıldırım Akbulut’un mezarını da ziyaret edip, okunan Kur’an’ı dinledi. Şentop, eski Başbakan Bülent Ecevit’in de mezarına karanfil bıraktı.

Mezarlık çıkışında açıklama yapan TBMM Başkanı Şentop, “TBMM’nin açılışının 101’inci yılını idrak ettik. Bununla ilgili programlar vardı. Programlar tamamlandıktan sonra da Devlet Kabristanı’nda İstiklal Savaşı’mızın komutanlarının, aynı zamanda TBMM başkanlarımızın kabirleri var, ziyarette bulunduk” dedi. DHA