TBMM Başkanı Şentop’tan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu, TRT ekranlarında organize suç örgütü lideri Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alan bir siyasetçi olduğunu söylemiş, bu sözler siyaset dünyasında bomba etkisi yaratmıştı. Muhalefetin ısrarlı soruları sonrası Soylu, bu bilgiyi savcıya verebileceğini dile getirmişti.

Bunun üzerine TBMM Başkanı Şentop iddiaların odağındaki bu siyasetçinin kim olduğunu Soylu'ya gönderdiği bir mektupla sormuş, yanıt alıp almadığı konusunda bir açıklama yapmamıştı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile dün bu konuyu görüştü. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı sonrası Soylu bir açıklamada bulunmazken TBMM Başkanı Şentop’tan yeni bir açıklama geldi. Şentop şu ifadeleri kullandı;

“MEKTUPTA İSİM YOK”

*Dünkü görüşmeyle ilgili olarak malumunuz bir siyasetçinin para aldığına dair bir açıklama olmuştu.

Bunun üzerine ben İçişleri Bakanımıza bir yazı yazıp ve bilgi talep etmiştim.

*Dün bakanımız geldi ve yazılı olarak bana bildirdi. Kastettiği isim milletvekili değildir. Diğer husus ise bu tüm iddialarla ilgili adli makamlara başvurulmuştur.

*Konunun bundan sonraki aşaması adli çalışmalar kapsamında olacaktır. Mektupta isim yok, onu bilmiyorum.

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