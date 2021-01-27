TBMM Başkanı Şentop’tan milletvekillerine aşı iddialarına yalanlama

Meclis Başkanı Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “TBMM’nin Sağlık Bakanlığı ile protokol yaptığı ve pazartesi gününden itibaren milletvekillerine aşı yapılacağına dair haberler, külliyen uydurmadır; asılsızdır. Sağlık Bakanlığı ile yapılmış bir protokol yoktur; aşı yapılması konusunda milletvekilleri için bir planlama yoktur” ifadelerini kullandı.

“TBMM'nin Sağlık Bakanlığı ile protokol yaptığı ve pazartesi gününden itibaren milletvekillerine aşı yapılacağı”na dair haberler, KÜLLİYEN uydurmadır; asılsızdır. Sağlık Bakanlığı ile yapılmış bir protokol yoktur; aşı yapılması konusunda milletvekilleri için bir planlama yoktur. — Mustafa Şentop (@MustafaSentop) January 27, 2021