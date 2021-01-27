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TBMM Başkanı Şentop’tan milletvekillerine aşı iddialarına yalanlama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, milletvekillerine aşı yapılacağına ilişkin haberleri yalanladı.

Güncellenme: 09:38, 27/01/2021
Haberler Gündem
TBMM Başkanı Şentop’tan milletvekillerine aşı iddialarına yalanlama

Meclis Başkanı Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “TBMM’nin Sağlık Bakanlığı ile protokol yaptığı ve pazartesi gününden itibaren milletvekillerine aşı yapılacağına dair haberler, külliyen uydurmadır; asılsızdır. Sağlık Bakanlığı ile yapılmış bir protokol yoktur; aşı yapılması konusunda milletvekilleri için bir planlama yoktur” ifadelerini kullandı.

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Yayınlanma Tarihi:09:32,