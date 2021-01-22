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TBMM çalışmalarına gelecek hafta yeniden başlayacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yaklaşık bir ay aranın ardından çalışmalarına gelecek hafta yeniden başlayacak.

Güncellenme: 18:20, 22/01/2021
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TBMM çalışmalarına gelecek hafta yeniden başlayacak

Son olarak 26 Aralık 2020’de toplanan TBMM Genel Kurulu bu dönem çalışmalarına 26 Ocak Salı günü başlayacak.

Önümüzdeki hafta itibarıyla TBMM Genel Kurul gündemine bazı uluslararası sözleşmeler, Aden Körfezi tezkeresi, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun gelmesi planlanıyor.

Teknoloji kanunu ile elektronik ortamda şirket kurulabilmesi, şirket imza sirkülerinin kaldırılması teknoloji geliştirme bölgelerindeki teşviklerin sona erecek sürelerin uzatılmasını amaçlıyor.

TBMM’de parti grup toplantılarının da büyük bölümünün önümüzdeki haftadan itibaren yeniden başlaması bekleniyor. REUTERS

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