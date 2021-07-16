TBMM’den SÖZCÜ’ye 15 Temmuz ödülü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen “5. Yılında Fotoğraflarla 15 Temmuz” sergisini açtı. Sergide, SÖZCÜ Gazetesi foto muhabiri Zekeriya Albayrak'ın 15 Temmuz gecesi TBMM bombalanırken çektiği fotoğraflar da yer aldı.

Fotoğrafları inceleyen Başkan Mustafa Şentop, “tarihe ışık tutan katkılarından dolayı” Zekeriya Albayrak'a plaket verdi.

Plakette “15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında yaşanan milli birlik ve demokrasi mücadelesinde bulunmanız sebebiyle tebrik ediyorum” denildi. Sergide fotoğrafları yer alan ve 15 Temmuz gecesi TBMM’de görev yapan sekiz medya kuruluşunun 12 foto muhabiri ödüllendirildi.