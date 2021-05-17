Tecavüz iddiasıyla darp edilen diş hekimini güvenlik kameraları kurtardı

Olay, önceki gün Osmanağa, General Asım Gündüz Caddesi’nde yaşandı. Bir apartmanda bulunan diş kliniğinin balkonundan, “Bakar mısınız” diye bağırarak yardım isteyen bir kadının tecavüze uğradığı iddiası hareketli anların yaşanmasına sebep oldu. Diş Hekimi İsmail B.’nin kendisine tecavüz ettiğini iddia etmesi üzerine apartman önünde toplanan bazı vatandaşlar, kadınla birlikte aşağıya inen İsmail B.’yi darp etti.

GÖRÜNTÜLER İNCELENİNCE SERBEST KALDI

O anlara ait görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı. Yaşanan olay sonrasında harekete geçen polis, İsmail B., ve tecavüze uğradığını öne süren M.K.’yi emniyete götürüldü. Polis ekiplerince alınan ifadelerin ardından, klinikteki kamera kayıtları da incelendi. Yapılan incelemelerde tecavüzle ilgili bir görüntü bulunamadığı kaydedildi. Bunun üzerine Diş Hekimi İsmail B., serbest kaldı.

ELİNDEKİ TELEFONU ALDI

Güvenlik kameralarında, M.K. ile İsmail B.’nin yan yana oturduğu bir süre konuştuğu ve daha sonra İsmail B.’nin bir anda M.K.’nin elindeki telefonu almaya çalıştığı görülüyor. İsmail B.’nin telefonu almasının ardından M.K.’nin balkona yönelerek çevredekilere seslendiği de görüntüler de yer alıyor. Tecavüz iddiasında bulunan M.K.’in İsmail B. ile birlikte apartmandan indiği, çevredekilerin müdahale ettiği sırada, engel olmaya çalıştığı da görüntülere yansıyor.

ŞANTAJ İDDİASI

Yaşanan olayla ilgili görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan diş hekimi, mağdur olduğunu ifade ederek kendisini savunurken, olayla ilgili şunları anlattı: “M.K. klinikte temizlikçi olarak çalışıyordu. Ödemelerini bize hizmet sağlayan şirket üzerinden yapıyordum. Bir süre yerine başka birisi işe başladı.

Olay günü benden 9 bin lira para istedi. Vermeyeceğimi söyleyince telefonumu alarak ‘Karını arayacağım. Çocuğum var diyeceğim. Tecavüz etti diyeceğim” dediğini aktardı. Telefonu geri almak için hamle yaptığını belirten İsmail B.’nin telefonunu almaya çalıştığı anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.

GÖÇ İDARESİNE GÖNDERİLDİ

Emniyet birimlerince güvenlik kameraları, ifadeler ve diğer delillerin incelenmesinin ardından savcılık talimatıyla serbest kalan İsmail B., kendisini darp eden ve görüntüleri sosyal medyada yayanlardan şikayetçi olacağını belirtti. Tecavüz iddialarında bulunan M.K. ile ilgili de adli işlem yapılacağı belirtilirken, çalışma izni olmayan yabancı uyruklu kadının İl Göç İdaresine gönderildiği kaydedildi.