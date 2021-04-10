Teftiş Kurulu Müdürlüğü Müfettiş Yardımcısı alınacak

Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr'de yayımlanan ilana göre; Çankaya Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Teftiş Kurulu Müdürlüğü'nde görevlendirilmek üzere; “Çankaya Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği” hükümlerine göre Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan Müfettiş Yardımcısı kadrosuna 9. dereceden beş adet Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

Çankaya Belediye Başkanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Aday Başvuru Formu: Adaylar 26/04/2021-04/05/2021 tarihleri arasında kurumumun (https://www.cankaya.bel.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru formu dolduracaklardır.

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