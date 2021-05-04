Tehlike saçan Unkapanı Kavşağı yıkılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'un en yoğun noktalarından olan ve ekonomik ömrünü tamamlayan Unkapanı Kavşağı'nı yeniliyor. 17 günlük tam kapanma sürecinde kavşak yıkılacak. Yıkım 5 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. İBB'den yapılan açıklamaya göre “Unkapanı Kavşağı Köprü Yenileme ve Tramvay Alt Geçidi İnşaatı“ işi kapsamında mevcut 5 açıklıklı köprü yıkılarak, 32,50 metre genişliğinde 44 metre uzunluğunda 2 açıklıklı yeni bir köprü yapılacak.

Aynı zamanda Cibali'ye kadar tamamlanmış olan Eminönü – Alibeyköy Tramvay hattının Unkapanı bölgesinde 350 metre uzunluğunda alt geçit inşa edilecek. Böylece yüksekliği yetersiz olan ve teknik ömrünü tamamlayan Unkapanı Kavşağı köprüsü yenilenirken, Alibeyköy – Cibali bölümü hizmete açılmış olan tramvay hattı, Eminönü'ne kadar ulaştırılacak.

İMAMOĞLU AÇIKLADI

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Ömrünü tamamlamış Unkapanı Kavşağı Köprüsü'nü yeniliyor, Haliç Tramvayı'nı Eminönü'ne bağlıyoruz. Kapsamlı bir çalışma ile hem riskli durumda olan köprüyü yenileyeceğiz hem tramvay alt geçidini yapacağız hem de Haliç için güzel bir sahil güzergahı oluşturacağız” dedi.

KAVŞAK 3 AYDA TAMAMLANACAK

İlk etapta 5 Mayıs-17 Mayıs 2021 arasında dönel kavşak şeklindeki trafik sirkülasyon planını oluşturabilmek için kavşak içindeki dönel kollar ile Ragıp Gümüşpala Caddesi trafiğe kapatılacak. Kavşak içinde bulunan 29 ağaç da zarar görmeden taşınacak. İmalat esnasında trafiği yönlendirmek için trafik sirkülasyon projesi hazırlandı. Buna göre, kavşak kolları geçici olarak kaldırılarak trafik dönel kavşak şeklinde çalışacak. 17 Mayıs 2021 tarihinden sonra trafik akışı 3 ay süre ile yeni oluşturulacak olan dönel kavşaktan sağlanacak.

31 TEMMUZ’DA AÇILACAK

Bu süreçte eski köprü yıkımı, yeni köprülü kavşak imalatı yapılacak ve yağmursuyu ile atık su hatları yenilenecek. 31 Temmuz 2021 tarihine kadar bu imalatlar tamamlanacak ve kavşak trafiğe açılacak. Tramvay hattı alt geçit çalışmalarına ise 18 Mayıs 2021 tarihinde başlanacak ve çalışma 31 Temmuz 2022 tarihinde bitirilecek. Bu süreçte 57 ağaç daha taşınacak.