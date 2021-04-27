Tekel bayileri yasağa tepkili: Senetlerimiz, kredilerimiz, ödemelerimiz var

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Erdoğan, dün Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında “tam kapanmaya” geçileceğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede ise alkol satışına ilişkin hiçbir hüküm yer almadı. Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasaklarında alkol satışına izin verilmiyordu. Bu nedenle “tam kapanma” sürecinde de uygulamanın devam edip etmeyeceği tartışma konusu oldu.

SÖZCÜ yazarı İsmail Saymaz'ın ulaştığı İçişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili 17 günlük tam kapanma boyunca alkollü içki satışı yapılamayacağını söyledi.

Haberin kesinleşmesinin ardından Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş kararı SÖZCÜ'ye değerlendirdi.

“REZİL OLMAMAK İÇİN YAZILI BİR GEREKÇE VERMİYORLAR”

Hafta sonu uygulanan alkol satış yasaklarında olduğu gibi kendilerine herhangi bir yazılı resmi açıklama yapılmadığını belirten Aybaş, “Bize doğrudan bir açıklama gelmedi. Daha önceki yasaklamada da gelmedi. Niye? Yazılı bir gerekçe vermiyorlar uluslararası konjonktüre rezil olmamak adına. Mülki amirlikler bu durumu kendilerine görev olarak addediyorlar. Valilikler, kaymakamlıklar, ilçe emniyet müdürlükleri, bunlar şifahen durumu iletiyorlar oda başkanlarına; onlar da bizlere mesaj atıyorlar. Henüz daha mesaj gelmedi” ifadelerini kullandı.

“OTORİTENİN ÖZEL YAŞAMA YAPMIŞ OLDUĞU MÜDAHALE”

Alınan kararın tamamen “ideolojik” olduğunu savunan Aybaş, “Bu alınan yasak tamamen otoritenin yeme içme kültürüne, özel yaşama yapmış olduğu bir müdahaledir” değerlendirmesinde bulundu.

“BIRAKIN DA İNSANLAR HÜR İRADELERİYLE KARAR VERSİN”

Bu kararın tekel bayilerini çok olumsuz etkileyeceğini dile getiren Aybaş, “Çünkü bizlerin senetleri var, kredileri var, ödemelerimiz var. Bunlar bizim iş vakti takvim gününe göre ayarlanır. Ama ben sabah saat 10'da açıp, akşam 17.00'da kapatacağım. Bunu aylığa vurdunuz zaman, zaman dilimi olarak 5-10 gün bile çalışmıyoruz. Benden para talep edecek, çünkü bizim sermayemizin yüzde 90'ı alkol üzerine. Müşteri gelip bizden zeytinyağı, tereyağı, bal almıyor… Bizden aldıkları alkollü içecekler. Tabi alkol sağlığa zararlı biz bunu biliyoruz ama bırakın da insanlar kendi özgür, hür iradeleriyle buna kendileri karar versin, otorite buna karar vermesin” şeklinde konuştu.

MARKETLERDE, “ALKOL SATIŞI YAPILMAYACAKTIR” DUYURULARI BAŞLADI

Öte yandan sosyal medyaya yansıyan görüntüde, bir market çalışanının, yasağı, alkol reyonuna astığı yazı ile duyurduğu görüldü. Yazıda, “Değerli müşterilerimiz; bakanlık kararı gereği marketlerimizde 30 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında alkollü içki satışı yapılmayacaktır” ifadeleri yer aldı.

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